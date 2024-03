Paris 2024 recherche 1 000 bateaux et plaisanciers pour participer à l’arrivée de la flamme olympique au Vieux-Port de Marseille

La flamme olympique arrive à Marseille le 8 mai et Paris 2024 appelle les plaisanciers et professionnels de la mer à accompagner le Belem qui transportera la flamme.

Dans 1 mois et 12 jours, la flamme olympique arrive en France à bord du bateau le Belem en provenance de la Grèce (port du Pirée). C’est au Vieux-Port de Marseille qu’elle touchera la terre ferme pour une dernière ligne droite avant le coup d’envoi des Jeux. Mais avant que le bateau n’arrive au port, des plaisanciers et professionnels de la mer pourront l’accompagner et « Paris 2024 souhaite » que ce moment soit « résolument populaire et participatif ».

Un appel à participation pour la Parade de la Flamme Olympique est donc lancé. Sur un site dédié, il est possible d’inscrire son bateau pour accompagner le Belem de 11h à 15h avant son entrée dans le Vieux-Port. La flamme traversera ensuite la France, avant d’arrivé à Paris le 14 juillet puis de revenir le 26 juillet, à travers un parcours parrainé par Coca-Cola, la Banque Populaire et la Caisse d’Épargne.

Le jour de son arrivée à Marseille, de nombreuses animations sont prévues sur place. Paris 2024 estime que « plusieurs centaines d’embarcations » répondront à cet appel. Une réglementation spécifique du plan d’eau sera mise en place pour la journée du 8 mai en rade de Marseille.

Au total, plus de 1000 navires auront la chance d’accompagner le Belem dans la rade de Marseille jusqu’à l’entrée du Vieux-Port. De quoi offrir de belles images aux médias du monde entier. Reste à savoir si des opportunités VIP seront proposées pour vivre cette expérience au plus proche de l’évènement.

