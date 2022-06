Roland-Garros 2022 : France Télévisions dresse le bilan de ses audiences

Au lendemain de ce Roland-Garros 2022, France Télévisions a communiqué quelques chiffres clés de son audience et de son reach auprès des français.

Au total, le groupe a diffusé quelques 150h en direct consacré au tournoi de tennis en télévision (France 2, France 3 et France 4) avec des prises d’antenne dès 11h jusqu’à la fin des matchs (hors exclusivité Prime Vidéo).

Dans le détail, France Télévisions revendique près de 42 millions de téléspectateurs en couverture, soit 73% de la population, « meilleure couverture depuis 2012, en progression avec + 3,3M de téléspectateurs par rapport à 2021, 56% des 15-24 ans, soit 5 points de plus qu’en 2021 ».

La finale Nadal – Ruud a fait deux fois plus d’audience que Swiatek – Gauff

Diffusée dimanche après-midi, la finale Messieurs opposant Rafael Nadal à Casper Ruud a enregistré un pic à 6,4 millions de téléspectateurs et une audience moyenne de 4,6M et 39,4% de PdA.

De son côté, la finale Dames diffusé la veille a elle enregistré un pic à 3,2 millions de téléspectateurs et une audience moyenne à 2,1M et 25,2 de PdA.

En remportant son 22ème tournoi du Grand Chelem et son 14ème Roland, Rafael Nadal a permis à France TV de faire le double d’audience environ que pour la finale Dames.

Pour rappel, ces deux finales étaient également co-diffusées sur Prime Video qui n’a pas communiqué de chiffres d’audience.

Outre les chiffres des finales, France TV s’est également réjouit des bonnes audiences réalisées par certains matchs qui ont « trainé » en soirée.

Le dimanche 29 mai, le match entre Nadal et Auger-Aliassime a enregistré un pic à plus de 5 millions sur France 3. La balle de match entre Zverev et Alcaraz a elle atteint 4,4M.

Lors de ces « après-midis sur France 2 », France Télévisions revendique une place de leader des audiences avec 1,9M de téléspectateurs en moyenne et 20,6% de PdA, « meilleure audience moyenne depuis 2015, meilleure PdA depuis 2008 ».

Sur le digital, ce sont 19,7 millions de vidéos vues sur la quinzaine (france.tv, app francetv sport et franceinfo) qui sont revendiquées.

