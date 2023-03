Sponsoring – Expedia prolonge avec Liverpool FC jusqu’en 2027

Partenaire de Liverpool FC depuis 2020, le site de voyages Expedia a prolongé son contrat sponsoring avec les Reds pour 4 années supplémentaires, soit jusqu’en 2027.

Dans le cadre de cette prolongation, Expedia continuera notamment à être le sponsor manche (sleeve) des équipes masculines et féminines de Liverpool FC.

Du côté des activations, Expedia a été plutôt actif en proposant aux fans des Reds de nombreuses offres et services pour voyager et encourager leur équipe, que ce soit à domicile ou à l’extérieur.

Pour l’équipe féminine, Expédia a également déployé un car qui propose un transport gratuit pour les matchs à l’extérieur (Barclays Women’s Super League).

Une activation « Nothing Beats Being There » accompagnée d’une série de vidéos qui revient sur des histoires de joueurs et supporters partageant des souvenirs de déplacement.

Dans la vidéo ci-dessous, Jerzy Dudek revient sur la finale de l’UEFA Champions League 2005 disputée à Istanbul.

A lire aussi