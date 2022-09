Sport Business – L’agence Sportfive accompagne les Chicago Bulls sur le marché français

Cette semaine, l’agence de marketing Sportfive a annoncé l’extension de son partenariat avec la franchise NBA des Chicago Bulls pour le marché français.

A quelques mois du prochain match de saison régulière disputée à l’Accor Arena en janvier 2023 (Bulls vs Pistons), Sporfive va travailler sur le développement de partenaires locaux et la présence digitale de la franchise de Chicago.

En attendant de connaître les premiers partenariats noués, Sportfive a lancé une page officielle en français des Chicago Bulls sur Instagram. « En lançant le compte Instagram officiel de l’équipe en français, nous créons une destination unique qui sera un point de contact clé pour les fans et pour les marques partenaires en France. » précise Laurent Moretti, Directeur Général France de Sportfive, dans un communiqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chicago Bulls 🇫🇷 (@leschicagobulls)

Dans le détail, Sportfive sera en charge de commercialiser des partenariats 360° avant, pendant et après le match de Paris, comprenant droits, visibilité digitale, partenariats stratégiques et activations.

« Le NBA Paris Game 2023 a créé l’opportunité pour nous d’accélérer notre stratégie d’engagement fan et de développement à l’international. Ce match nous permet d’apporter l’excitation d’un événement à Paris et, avec les conseils et le soutien des experts de Sportfive, nous nous appuierons sur cet élan pour connecter plus de fans à la marque Bulls et établir des partenariats avec des marques en France afin d’étendre notre visibilité « , ajoute Matt Kobe, Bulls Executive Vice President of Revenue and Strategy. « Le lancement de notre premier compte en français est un élément clé de notre stratégie, nous permettant d’avoir un engagement continu avec la base de fans francophones de notre équipe. »

La relation entre Sportfive et les Bulls a débuté en novembre 2020 lorsque l’agence a été

sélectionnée par la franchise pour trouver de nouveaux partenaires à l’international, en dehors

des États-Unis.

