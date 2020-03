New Balance signe un contrat marketing avec la NBA

La semaine dernière, la NBA a officialisé la signature d’un partenariat avec New Balance. Un contrat marketing qui offrira certains droits à l’équipementier.

Si Nike est l’équipementier officiel de la NBA et de ses franchises jusqu’au moins 2025 contre 1 milliard de dollars selon ESPN, la ligue nord-américaine se réserve le droit de signer avec d’autres marques sportives, pourtant en concurrence frontale avec la marque au swoosh.

Après Puma il y a un an, c’est au tour de New Balance de s’associer à la NBA en tant que partenaire marketing officiel. Concrètement, New Balance s’offre principalement le droit de pouvoir utiliser des images de ses ambassadeurs habillés de leurs maillots NBA.

Parmi ses principaux ambassadeurs, New Balance compte un certain Kawhi Leonard. « Nous sommes ravis d’accueillir New Balance dans notre famille de partenaires mondiaux » a déclaré Dan Rossomondo, Vice-Président Media et Business Développer de la NBA. « Nous sommes impatients de travailler avec New Balance, de voir la marque développer son territoire dans l’univers du basketball et de continuer à s’imposer sur le marché avec les récentes signatures de joueurs à forts potentiels et la sortie de nouveaux produits. »