Tennis – Le prize money et les sponsors du Miami Open 2024

Cette semaine, le Hard Rock Stadium accueille le Miami Open 2024 presented by Itau. Un tournoi qui accueille à la fois le tournoi ATP et WTA avec un tableau de simples à 128 joueurs et joueuses.

Depuis 2019, le tournoi de Miami a déménagé de l’île de Key Biscane (Crandon Park) au Hard Rock Stadium. Organisé par IMG, le tournoi est désormais associé à Stephen Ross, propriétaire des Miami Dolphins, franchise NFL qui évolue dans ce stade.

Sur place, les spectateurs peuvent profiter d’installations de choix et notamment de l’attraction des « gondolas », les cabines qui se baladent dans le ciel.

Pour cette édition 2024, le vainqueur empochera la somme de 1,1 million de dollars. Le finaliste se consolera avec la somme de 585 000 dollars.

Vainqueur : 1,1M$

Finaliste : 585 000$

1/2 finale : 325 000$

1/4 finale : 185 000$

1/8e finale : 101 000$

3e tour : 59 100$

2e tour : 34 500$

1er tour : 23 250$

