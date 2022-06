Roland-Garros 2022 : Comment les sponsors célèbrent les victoires de Rafael Nadal et Iga Swiatek

Dimanche, Rafael Nadal a remporté son 14ème Roland-Garros et son 22ème tournoi du Grand Chelem. La veille, c’est Iga Swiatek qui a soulevé la coupe pour la seconde fois de sa carrière.

Grâce à ce titre, le joueur espagnol et la joueuse polonaise vont empocher un prize money de 2,2 millions d’euros. Au total, ce Roland-Garros 2022 a distribué une dotation financière record avec un total de 43,6 millions d’euros.

Outre cette prime remise par le tournoi, Rafael Nadal et Iga Swiatek toucheront également des primes de performance de la part de leurs principaux sponsors. Des partenaires qui ont bien évidemment pris la parole pour célébrer les victoires de leurs ambassadeurs respectifs.

Equipementier textile du majorquin depuis ses débuts sur le circuit professionnel, Nike a célébré ce nouveau sacre de Nadal Porte d’Auteuil de manière plutôt sobre. Pas de t-shirt collector ni de spot vidéo comme en début d’année après sa victoire à l’Open d’Australie mais un « simple » post sur les réseaux sociaux.

Rafael Nadal a également les honneurs de Nike sur la page d’accueil de son site marchand Nike.com. L’occasion de mettre en avant la tenue portée par l’espagnol pendant la quinzaine et que les fans devraient être nombreux à s’arracher depuis le 22ème titre décroché dimanche. Comptez 80 euros pour le t-shirt vert « atomique » ou encore 95 euros pour la veste portée notamment par le majorquin lorsqu’il a soulevé la Coupe des Mousquetaires.

De son côté, Babolat salue ce nouveau Grand Chelem parisien autour du chiffre 22 avec la campagne « Greatne22 » déployée sur les réseaux sociaux.

L’espagnol est également à la UNE du site officiel de Babolat avec un article retraçant ses 22 Grands Chelems et mettant en avant ses équipements dont la raquette Pure Aero Rafa vendue au prix de 280 euros (245€ chez Tennis-point.fr).

Outre Nike et Babolat, une autre marque est également bien visible sur Rafael Nadal lors de ses matchs. Il s’agit évidemment de l’horloger Richard Mille. Sur les réseaux sociaux, la marque a félicité son ami, symbole de détermination, résilience et humilité. A son poignet, l’espagnol portait le modèle « RM 27-04 Tourbillon Rafael Nadal » avec un bracelet blanc.

D’autres sponsors comme Cantabria Labs, Telefonica, Kia, Amstel, Santander ou encore son académie ont partagé des messages de félicitations.

et Iga Swiatek ?

Du côté d’Iga Swiatek, ses partenaires ont également célébré son second titre du Grand Chelem et son second Roland-Garros.

Son équipementier raquettes Tecnifibre n’a pas fait les choses à moitié en changeant de nom et de logo en se rebaptisant « Swiateknifibre » pour une semaine. Une nouvelle identité déployée sur toutes les plateformes de la marque qui met à l’honneur les couleurs de la Pologne dans le TF.

Chez Tecnifibre, Iga Swiatek, numéro 1 mondiale au classement WTA, partage la vedette avec une autre tête d’affiche, Daniil Medvedev, qui aura lui bientôt son propre logo comme nous l’a confié récemment Nicolas Préault, CEO de Tecnifibre.

De son côté, Asics, équipementier de la joueuse, avait prévu le coup avec une veste spéciale « 2 étoiles » portée par Iga Swiatek lors de la remise du trophée. Une initiative qui n’est pas sans rappeler celle de Lacoste avec Novak Djokovic.

Sur les réseaux sociaux, Asics Tennis a tenu également à saluer la série en cours de 35 victoires consécutives.

🏆Game Changer🏆

Incredible @iga_swiatek hits a 35 undefeated win in a row, with her victory today. Congratulations! You make us proud. #LiveUplifted #ASICSTennis

📷 Sindy Thomas pic.twitter.com/JNWXPRLTov — ASICS Tennis (@ASICSTennis) June 4, 2022

En France, l’équipementier a également diffusé une publicité dans l’édition de lundi du journal L’Equipe, au lendemain du sacre de Nadal. Sans avoir le droit d’utiliser « Roland-Garros », Asics présente la polonaise comme la meilleure joueuse sur Terre.

On peut également mettre en avant Rolex, partenaire de la joueuse, qui a également pris la parole rapidement suite à ce nouveau Roland-Garros remporté par Swiatek.

L’horloger a notamment réalisé et diffusé une publicité mettant en scène seule, son ambassadrice. Partenaire de Roland-Garros depuis 2019, Rolex utilise des images du tournoi 2022 pour célébrer la polonaise.

Dans L’Equipe du lundi également, Rolex a diffusé une pleine page de publicité avec Iga Swiatek.

La compagnie d’assurances PZU, visible sur la tenue de Swiatek, a également félicité son ambassadrice sur les réseaux sociaux.

Enfin, la marque de smartphones Xiaomi a célébré son ambassadrice en Pologne en partageant une photo de la championne avec la Coupe Suzanne-Lenglen.

