Ticketing – L’OGC Nice pimente l’acte d’achat d’un billet de match avec « la place mystère »

Après le succès de ce dispositif mis en place pour Nice – Lille, le club des aiglons reconduit ce tirage au sort un peu particulier pour la réception d’Auxerre. On vous explique son fonctionnement.

Depuis le mois de janvier, l’OGC Nice propose une toute nouvelle offre de billetterie à ses supporters. Baptisé « la place mystère », ce concept permet de réserver une ou plusieurs places (4 maximum) à un prix fixe. L’originalité de ce dispositif est que l’acheteur ne connaîtra l’emplacement de son billet que 24h avant le coup d’envoi. Le nombre de places vendues à travers cette offre est évidemment limité.

Ainsi, les plus chanceux pourront se retrouver au plus proche de la pelouse pour un tarif plus que raisonnable. Le 29 janvier dernier, pour son lancement, ils étaient 200 à avoir déboursé 21€ (15€ pour les moins de 12 ans) pour assister à la 20e journée de Ligue 1 entre Nice et Lille. C’est simple, tout le contingent de places avait été vendu !

Un concept original qui n’est donc pas passé inaperçu chez les fans des aiglons. Le succès de « la place mystère » est tel, qu’il sera reconduit pour le match face à Auxerre le 3 mars prochain. Cette fois-ci, le club, propriété d’Ineos, promet encore plus de places disponibles et le tarif sera également plus bas.

Pour la réception du 18e au classement de Ligue 1 Uber Eats, il faut compter 18€ pour les adultes et 12€ pour les moins de 12 ans. La réservation est disponible sur le site officiel du club.

🍀 Victime de son succès dès son lancement à l'occasion de la réception du @losclive, la "Place Mystère" est reconduite pour le match #OGCNAJA 🍀 — OGC Nice (@ogcnice) February 21, 2023

