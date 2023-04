Karim Benzema réalise son premier investissement Tech en rejoignant la plateforme Trendex

Au lendemain de sa bonne performance avec le Real Madrid contre Chelsea en 1/4 de finale aller de l’UEFA Champions League (victoire 2-0 et un but), Karim Benzema officialise son premier investissement tech dans une startup en rejoignant Trendex.

Dans le détail, Karim Benzema devient investisseur et ambassadeur de la startup franco-américaine qui permet d’investir sur des talents (artistes, sportifs,…) à la manière de Royaltiz qui vient d’annoncer l’arrivée de Ciryl Gane ou encore Cyril Hanouna.

« Au cours de ma carrière, j’ai dû travailler dur pour mériter chacune de mes victoires. La mission de Trendex est de permettre aux fans de prendre part à la carrière de la prochaine génération de talents, en les soutenant directement et en leur donnant la chance de réussir. C’est un défi ambitieux que j’ai décidé de relever avec eux… » précise Karim Benzema, dans un communiqué.

Lancée en 2021, l’application Trendex revendique aujourd’hui plus de 30 000 utilisateurs et 150 talents présents. Soutenue par Y Combinator, Trendex compte parmi ses investisseurs un autre sportif français de premier plan, à savoir Rudy Gobert. L’annonce du rapprochement avec le joueur NBA avait été faite il y a quelques semaines.

« En investissant dans un talent via l’acquisition de tokens de son jumeau numérique, les fans sont encore plus engagés dans leur actualité au quotidien, au plus près des talents. Ils sont capables de faire des pronostics sur leur avenir professionnel et d’échanger avec d’autres passionnés durant des heures… Trendex leur propose de prendre part à la carrière des grandes stars actuelles et futures comme il n’a jamais été possible auparavant en partageant leur succès » explique Andrea Bonapersona, co-fondateur et CEO de Trendex. « Pouvoir miser tôt sur la carrière et le succès du prochain ballon d’or, c’est désormais une réalité ».

