Activation – Quand Samuel Gigot, vendeur Boulanger, se fait piéger par ses coéquipiers de l’OM dans une caméra cachée

Partenaire premium de l’Olympique de Marseille, Boulanger a organisé une caméra cachée en présence de quelques joueurs du club.

Pensant piéger un client et supporter du club, le défenseur de l’OM Samuel Gigot a en réalité été piégé par ses propres coéquipiers.

Les caméras cachées, un grand classique qui fonctionne toujours en activations marketing ! Dernier exemple en date avec l’enseigne Boulanger qui a fait appel à Samuel Gigot, Valentin Rongier, Leonardo Balerdi, Emran Soglo et Jean Onana.

Déguisé en vendeur, Gigot doit vendre une télévision à un supporter. Mais c’est bel et bien le numéro 4 de l’OM qui va être piégé, avec dans son oreillette Rongier.

« En co-construisant cette activation avec l’Olympique de Marseille et ses joueurs, nous avons souhaité mettre le supporter marseillais au cœur du dispositif en magasin et créer un contenu ludique et dynamique qui reflète la relation de proximité et de confiance que nous entretenons avec le club » nous explique Kelly Bochet, Directrice de la Communication de Boulanger. « Avec l’OM, nous travaillons main dans la main pour mettre en lumière nos engagements et notre ambition de faire vivre des expériences inédites avec le club et ses supporters, qui sont aussi nos clients. »

« Nous sommes continuellement dans une démarche de création commune pour valoriser au mieux l’engagement de nos partenaires à travers des activations et des contenus qui ont du sens. C’est essentiel pour booster la visibilité du partenaire en lien avec ses objectifs tout en respectant l’identité du club. »nous explique Grégory La Mela, directeur commercial de l’Olympique de Marseille. « Avec Boulanger, passion et proximité guident nos actions menées auprès des Marseillais et de tous les supporters du club en général. C’est précisément l’histoire de cette caméra cachée réalisée directement en magasin qui permet également de montrer nos joueurs sous un autre jour. »

Quelques caméras cachées dans le sport ces dernières années

