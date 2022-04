Basket – L’Elan Béarnais Pau Lacq Orthez met en vente des actions du club sous forme de Security Token

Propriétaire du club de basket de l’Elan Béarnais Pau Lacq Orthez depuis moins d’un an pour 800 000 euros, Counterpointe Sports Group a annoncé la mise en vente de parts du club sous forme de tokens. Une première mondiale selon le groupe américain.

« Counterpointe Sports Group a travaillé avec l’AMF au cours des neuf derniers mois pour mener à bien cette vente exceptionnelle. C’est la première fois qu’une équipe sportive professionnelle permet à ses fans et à ses joueurs de détenir une participation dans le club. Contrairement aux tokens qui circulent déjà dans le milieu du sport, qui sont des fans tokens, les Pau Basketball Tokens (PBT) seront des tokens dits STO (security token offering) : des tokens sécurisés qui donnent une véritable propriété à ses acheteurs » précise le communiqué.

Pour cette initiative, le club qui évolue en Betclic Elite a souhaité proposer des tokens respectueux de l’environnement à l’aide du protocole Avalanche, « l’une des blockchains les plus économiques et les plus efficaces sur le plan énergétique » ajoute le communiqué.

Les personnes qui achèteront des tokens à l’aide de cryptomonnaies recevront un siège au conseil d’administration du club et disposeront d’un vote par token, tout comme les détenteurs d’actions ordinaires. Le club devrait mettre en vente environ 40% du capital du club sous cette forme de tokens.

Dans la vidéo ci-dessous, Greg Heuss, co-fondateur de CounterPointe Sports Group et Tom Huston, Manager Général du club, sont revenus en détail sur cette initiative et invitent les supporters du club à acheter des tokens.

« En cas de recettes, de profits, de dividendes ou de partage des revenus, les détenteurs de tokens bénéficieront des revenus dégagés. Les détenteurs de tokens auront également un intérêt dans le projet immobilier de CSG. Ce projet appelé Climate Technology Park sera un complexe immobilier durable, construit en collaboration avec des entreprises engagées pour l’environnement. Il accueillera un centre de formation, des restaurants, une fan zone, un hôtel, des logements, etc. ».

Dans le détail, cette vente des Pau Basketball Tokens (PBT) se déroulera en plusieurs étapes. A partir du 26 avril, la France bénéficiera d’une période de deux semaines pour acheter des tokens avant le reste du monde. Ensuite, la vente sera ouverte au monde entier, jusqu’à la fin de 2022, ou jusqu’à ce que tous les tokens disponibles à la vente soient vendus. Pour les premiers acheteurs, 500 lots de 500 tokens seront disponibles à hauteur de 450 euros. Ensuite, le prix d’achat par token augmentera au fur et à mesure de la vente des tokens. L’acheteur devra détenir les tokens pendant un an minimum après la clôture officielle de la vente.

« Tout l’argent dégagé par la vente des tokens restera dans le club EBPLO. Le produit de la vente servira à financer le fonctionnement du club, notamment les salaires du personnel et des joueurs, le Youth Program (programme pour les jeunes), l’amélioration des équipements et des installations et un investissement potentiel dans le projet immobilier. Une partie de la somme sera mise de côté pour des utilisations ultérieures. Enfin, une partie servira à couvrir les frais de la vente de tokens elle-même » ajoute le communiqué.

Pour Counterpointe Sports Group, fondé en 2019, cette initiative semble être la meilleure publicité pour mettre en avant ses services destinés aux acteurs du sport professionnel, notamment la gestion d’actifs et la blockchain.

Précisons qu’un security token n’est pas une crypto-monnaie ou un jeton de fan (fan token) comme peut l’éditer Socios.com.

