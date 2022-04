Cazoo officialise son contrat de sponsor maillot avec le LOSC

Ce matin, Cazoo a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec le LOSC. Le site de vente de voitures en ligne sera bien le nouveau sponsor maillot du club lillois dès la saison 2022-2023.

Comme annoncé par le journal L’Equipe il y a 3 mois, Cazoo va devenir le nouveau sponsor maillot face du LOSC. Un contrat pluriannuel qui entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022 signé par Sportfive, régie commerciale exclusive du club nordiste.

« Cazoo apposera son logo sur la face avant du maillot de toutes les équipes sportives du LOSC, les équipes professionnelles masculines et féminines comme les équipes de jeunes de l’académie lilloise, ainsi que dans l’enceinte du stade Pierre Mauroy, sur de nombreux produits dérivés officiels, sur le site Internet du club ainsi qu’à travers un dispositif complet de visibilité lors des retransmissions télévisées » précise le communiqué.

Sur la face avant du maillot, Cazoo va succéder à Boulanger qui était présent depuis la saison 2019-2020 à cet emplacement.

Un axe Lille-Marseille pour Cazoo

Pour rappel, Cazoo sera également le sponsor maillot de l’Olympique de Marseille à compter de la saison 22-23. Un maillage « nord-sud » donc pour ce nouvel entrant des vendeurs de voitures en ligne sur le marché français. Reste à savoir si la société mettra en place quelques activations spécifiques autour des matchs à venir entre l’OM et le LOSC, deux clubs distants de 1 000 kilomètres.

« Nous nous réjouissons de devenir le nouveau partenaire principal et sponsor maillot du LOSC. C’est l’une des meilleures équipes et sont les champions en titre de Ligue 1. C’est un club qui a de l’ambition, qui est comme nous motivé par ses performances, et qui a des supporters passionnés dans toute la France » explique Alex Chesterman, Fondateur et CEO de Cazoo, dans un communiqué. « Nous avons hâte d’aller à la rencontre des communautés de supporters pour leur faire découvrir la meilleure expérience d’achat de voiture en France en 2022. » Outre ces deux clubs de football français, Cazoo a également signé un contrat de sponsoring dans le golf avec l’Open de France (Naming).

« Nous essayerons d’être disruptif, de faire plaisir et de surprendre les fans » – Romain Weill

« Nous sommes extrêmement heureux de notre portefeuille de sponsoring en France avec 3 sponsorings majeurs en foot et golf. Je ne sais pas si nous serons amenés à étendre encore notre portefeuille de sponsoring pour la France. La priorité pour nous est de nous concentrer sur ces 3 beaux partenariats dont nous sommes très fiers et de réussir leur lancement respectif dans les prochaines semaines » nous précise Romain Weill, Country Manager France de la société Cazoo. « Nous allons profiter des semaines qui arrivent pour préparer tous les plans d’activations avec les clubs, je ne peux encore rien vous dire car nous sommes en pleine réflexion mais nous essayerons d’être disruptif, de faire plaisir et de surprendre les fans. »

En Angleterre, Cazoo est également sponsor d’Everton et Aston Villa. Pour attaquer le marché espagnol, la société a également signé des contrats avec la Real Sociedad et Valencia CF. En Allemagne, le site a conclu un deal avec le club du SC Freiburg.

« Sur le marché anglais, le sponsoring a vraiment aidé nos collègues à franchir une marche. Selon eux, c’est l’élément numéro 1 qui a favorisé le développement de la notoriété et de l’intention d’achat » nous détaillait Romain Weill il y a quelques semaines dans une interview. « Les partenariats sportifs permettent d’être haut dans les études, sondages… Associés à d’autres activations comme des campagnes publicitaires en TV, nous sommes convaincus que les partenariats sportifs aident à construire une image de marque, créer une sympathie, rassurer et être proche des clients. »