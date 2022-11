LaFourmi nouvelle agence créative du Groupe L’Equipe en remplacement de DDB Paris

Pour continuer à développer sa visibilité et son activité commerciale, le groupe L’Équipe s’associe l’agence LaFourmi en tant que nouveau partenaire créatif des publicités en remplacement de DDB Paris.

En pleine Coupe du Monde de Football et à l’aube de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et des Jeux Olympiques de Paris 2024, L’Équipe s’associe avec LaFourmi pour développer ses campagnes publicitaires. L’agence spécialisée dans le sport devrait ainsi concevoir et produire les campagnes publicitaires de la chaîne pour les années à venir.

« Accompagner la marque L’Équipe relève pour une agence comme la nôtre d’une forme d’aboutissement. Être porteur d’un tel héritage et détenir un tel potentiel dans sa capacité à rayonner et à accompagner les nouveaux formats de narration et de consommation du sport est un véritable levier de motivation et d’enthousiasme pour tous les collaborateurs de l’agence » précise Thibaut Cornet, Président de l’agence LaFourmi, dans un communiqué.

Alors que la Coupe du Monde de football a débuté il y plus d’une semaine, ce partenariat a déjà pris forme. En dévoilant différentes pubs sur le ton de l’humour, la chaîne L’Équipe se place en tant que « Fournisseur officiel de vos discussions foot ». Parmi cette campagne, on trouve des affiches, des spots radio et une vidéo.

« En s’associant à LaFourmi, L’Équipe s’appuie sur une structure experte dans la communication des marques de sport. Un objectif notamment, démontrer qu’être abonné à L’Équipe, c’est être mieux informé, mais aussi mieux comprendre le sport et le rôle qu’il tient dans notre société » explique Yannick Lemaire, directeur de la communication et RSE du groupe L’Équipe, dans un communiqué.

Exemple de spot radio

