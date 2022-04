Football – Arkema prolonge le Naming de la D1 Féminine jusqu’en 2025

Jeudi, la Fédération Française de Football (FFF) a officialisé le renouvellement de son partenariat de Naming de la D1 féminine avec Arkema.

Dans le cadre de ce nouveau contrat de 3 saisons, le groupe industriel continuera de donner son nom au championnat baptisé « D1 Arkema » depuis 2019.

Comme le précise L’Equipe.fr, le montant du contrat est en légère hausse à hauteur de 1,2 million d’euros par saison. « Les douze clubs de D1 percevront donc près de 100 000 euros par saison pour chacun d’eux. À cela s’ajoutera d’ici la fin de saison, une aide exceptionnelle de la FFF de 50 000 euros par club qui devra servir à leur structuration et à la formation des jeunes joueuses. »

« Arkema est ravi de prolonger son engagement pour trois nouvelles années avec la D1 Arkema. En premier lieu, parce que l’histoire est belle et qu’elle doit s’inscrire dans la durée ; en second lieu, parce qu’elle est en complète cohérence avec notre stratégie sponsoring et mécénat désormais axée sur les thématiques de l’inclusion et de la diversité » explique Thierry Le Hénaff, Président directeur-général d’Arkema, dans un communiqué. « L’essor du sport féminin et notamment du football féminin est un signe d’ouverture et de modernité de la société dans laquelle nous vivons et nous sommes heureux d’y prendre toute notre part depuis 2019. Le sponsoring sportif nous permet par ailleurs d’illustrer les applications de nos matériaux de haute performance au service d’un monde plus durable ».

