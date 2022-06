Naming – Voici le logo officiel de la Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy

À l’issue du vote du Conseil métropolitain vendredi 24 juin, la Métropole européenne de Lille (MEL) et Decathlon ont annoncé la signature officielle d’un contrat de Naming pour une durée de cinq ans.

L’équipementier sportif, né dans le Nord, donnera son nom au stade de Lille qui deviendra la DECATHLON ARENA – STADE PIERRE MAUROY. L’occasion de dévoiler l’identité visuelle (logo) de l’enceinte multifonctionnelle qui accueille le LOSC et d’autres évènements sportifs et musicaux.

Un contrat à 1,2 million d’euros par an, soit 6M€ sur la durée, renouvelable. « En tant qu’acteur incontournable de l’économie et de l’emploi (5 200 collaborateurs) sur le territoire de la métropole, Decathlon est un partenaire évident pour la MEL. Son siège mondial et cinq de ses neuf sites de conception sont implantés dans le département du Nord, contribuant ainsi à classer la MEL comme le deuxième lieu d’accueil de sièges sociaux après Paris » précise le communiqué.

« L’histoire qui commence avec Decathlon fait entrer notre stade dans une nouvelle ère »

« Je suis fier d’annoncer notre partenariat avec Decathlon. Le Stade Pierre Mauroy est un des plus modernes et des plus beaux d’Europe. C’est une vitrine qui démontre notre capacité à accueillir les plus grands événements sportifs et culturels mondiaux. L’histoire qui commence avec Decathlon fait entrer notre stade dans une nouvelle ère. Son potentiel de développement est immense, en témoigne l’accueil de la Coupe du Monde de rugby en 2023 etc. Avec ce partenariat plein de sens, nous lions aujourd’hui une relation de confiance avec une entreprise internationale aux valeurs fortes et partagées par la MEL à 100% » Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille.

« Apposer notre nom au stade emblématique Pierre Mauroy est un choix de cœur, qui marque notre attachement envers notre territoire d’origine »

« Apposer notre nom au stade emblématique Pierre Mauroy est un choix de cœur, qui marque notre attachement envers notre territoire d’origine. C’est aussi, pour nous, un pas de plus pour faciliter encore davantage l’accessibilité au sport. Depuis bientôt 50 ans nous sommes aux côtés des sportifs, qu’ils soient petits ou grands, amateurs ou experts. Nous serons désormais au plus proche des grands moments d’émotion et de ferveur populaires que seules les compétitions sportives de haut niveau permettent de vivre. » ajoute Arnaud Gauquelin, directeur général de Decathlon France.

