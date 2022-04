PSG – OM : la bataille des sponsors du Classico

Le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique de Marseille dimanche soir (20h45 sur Prime Video) dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Un rendez-vous attendu par les supporters mais aussi une belle opportunité pour les marques partenaires des deux clubs de se montrer. Voici la bataille des sponsors.

Soyons francs, sportivement, l’intérêt de ce Classico est assez minime. Sauf cataclysme, le PSG devrait accéder à son 10e titre de champion de France en fin de saison, n’en déplaise aux Marseillais, qui eux ont besoin de point pour conserver leur place de dauphin. Qu’en est-il de la rivalité marketing ? On fait le point.

3 sponsors en commun pour le PSG et l’OM

Si beaucoup de choses séparent les deux clubs, ils se réunissent en certains points. Pour cette saison 2021/2022, Parisiens et Marseillais partagent trois sponsors : Coca-Cola, EA Sports et Orange.

Si les deux premiers sont restés discrets à l’approche de la rencontre, Orange, partenaire premium des deux rivaux, a fait gagner des places pour la rencontre qui se disputera au Parc des Princes.

Une absence de partenaire auto pour les deux clubs

Parmi les autres points communs entre l’OM et le PSG, on peut également évoquer l’absence d’un partenaire sur le segment automobile. Par le passé, Paris était associé à Renault, et Marseille à Toyota/Lexus.

Un duel d’équipementiers, mais pas que

Un Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille, c’est également une bataille d’équipementiers. Cette année, le maillot domicile parisien est frappé du logo Jordan (groupe Nike Inc) quand la tunique marseillaise affiche le logo de Puma.

Mais ce n’est pas tout, les deux clubs ont des sponsors qui rivalisent dans différents secteurs d’activités :

Equipementier sportif : Nike vs Puma

Banque : Qatar National Bank (QNB) et American Express vs Caisse d’Epargne

Paris sportifs et poker en ligne : Unibet vs Parions Sport

Livraison alimentaire : Gorillas vs Uber Eats

Hôtellerie : ALL VS Hotels.com

A partir de la saison prochaine, le classico sera l’occasion d’un affrontement entre vendeurs de voitures en ligne. En effet, Cazoo a signé récemment un contrat (futur sponsor mailllot) avec l’OM tandis que la société Autohero est partenaire du PSG depuis cette saison.

Le triple de partenaires pour le PSG

La supériorité sportive du Paris Saint-Germain (en tout cas au classement) se confirme-t-elle dans la bataille des sponsors ? Eh bien oui. L’ogre parisien détient près de trois fois plus de partenaires que son rival. Le PSG a d’ailleurs accueilli un nouveau partenaire officiel, GOAT, cette semaine, qui s’affichera sur la manche dès la saison prochaine.

Les principaux sponsors du PSG (32) :

Partenaires Principaux : Nike et ALL

: Nike et ALL Partenaires Premium : Qatar, Rwanda, Ooredoo, QNB, Qatar Airways, Aspetar, beIN SPORTS, Orange, EA Sports, Autohero et Gorillas

: Qatar, Rwanda, Ooredoo, QNB, Qatar Airways, Aspetar, beIN SPORTS, Orange, EA Sports, Autohero et Gorillas Partenaires Officiels : McDonald’s, Nivea Men, Coca-Cola, Unibet, Hisense, MSC, Replay, Gaussin, Socios, Dior, Theragun et GOAT

: McDonald’s, Nivea Men, Coca-Cola, Unibet, Hisense, MSC, Replay, Gaussin, Socios, Dior, Theragun et GOAT Fournisseurs Officiels : American Express, Pitta et Smart Good Things

: American Express, Pitta et Smart Good Things Partenaires régionaux : Leyu, Playbetr, 22bet

: Leyu, Playbetr, 22bet + Geekvape

Les principaux sponsors de l’OM (12) :

Partenaires Majeurs : Puma et Uber Eats

: Puma et Uber Eats Partenaires Premium : Caisse d’Epargne, Orange, Randstad, Hotels.com, Parions Sport, Boulanger

: Caisse d’Epargne, Orange, Randstad, Hotels.com, Parions Sport, Boulanger Partenaires Officiels : Onet, Intersport, EA Sports, Coca-Cola

: Onet, Intersport, EA Sports, Coca-Cola L’OM a également quelques partenaires régionaux « locaux »

Pour voir ce fameux classico en direct, c’est sur Prime Vidéo que les téléspectateurs devront se brancher.

🚨📺 On l'a tant attendu… C'est le match de l'année, le match qui déchaîne toutes les passions… Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille : dimanche à 20h45 sur #PrimeVideoLigue1 👇 Revivez ici cette semaine, les meilleurs moments du Classique.#PSGOM #Ligue1UberEats pic.twitter.com/jt36O3KgWC — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 11, 2022

