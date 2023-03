Tennis – Le détail du prize money et les sponsors du Miami Open presented by Itau 2023

Jusqu’au 2 avril 2023, les meilleurs joueurs et joueuses de tennis sont aux Etats-Unis pour disputer le Masters 1000 et WTA 1000 du Miami Open presented by Itau.

Pour ce tournoi organisé sur le site du Hard Rock Stadium, un total de 8,8 millions de dollars de prize money sera distribué aux joueurs et aux joueuses des tableaux de simples.

Dans le détail, le vainqueur du Miami Open 2023 empocher la somme de 1,26 millions de dollars environ, soit le même montant qu’à Indian Wells il y a quelques jours.

Le détail du prize money du Miami Open presented by Itau 2023

Vainqueur : 1 262 220$

Finaliste : 662 360$

1/2 finale : 352 635$

1/4 finale : 184 465$

1/8e finale : 96 955$

3e tour : 55 770$

2e tour : 30 885$

1er tour : 18 660$

Les sponsors du Miami Open presented by Itau 2023

Comme depuis de nombreuses années, le tournoi de Miami est soutenu par Itau, le Presenting Sponsor. Derrière, on retrouve les platinum sponsors que sont Betway, Cadillac, Emirates, Hilton Head Island, Hologic, Lacoste, Seabourn, Subway et Tecnifibre.

Les gold sponsors sont Baptist Health, Botran, Col Bleu Vodka, Maestro Dobel Tequila, Dunlop, Laykold, Ready, Santa Margherita, SAP, Stella Artois, Tennis Plaza, We can do this.

Les silver sponsors sont Acordis, Barrett Jackson, brightline, Champagne Pommery, FDC, lasvit, Miami, sweetgreen.

Un tournoi de Miami à suivre sur les antennes d’Eurosport (ATP) et beIN SPORTS (WTA)

