Tennis – Le dispositif de beIN SPORTS pour Wimbledon 2022

Pour la 8ème année, beIN SPORTS diffusera le tournoi de Wimbledon en direct et en exclusivité sur ses antennes en France.

Pour cette édition 2022, le Grand Chelem disputé sur herbe se déroulera du 27 juin au 10 juillet. Sur les antennes de beIN, les abonnés retrouveront le dispositif classique avec un multiplex sur beIN SPORTS 1, les matchs du Centre Court et du Court N°1 en intégralité sur beIN SPORTS 2 et les matchs des courts annexes sur beIN SPORTS MAX.

Chaque jour, depuis les studios de beIN SPORTS, Mary Patrux et Thomas Ferro Villechaize présenteront l’émission « Centre Court », en matinée et en début de soirée, l’occasion de revenir sur les matchs de la journée. Ils seront accompagnés des consultants Tatiana Golovin et Fabrice Santoro.

Sur place, les commentaires des matchs seront assurés par Frédéric Viard, Lionel Buton, Séverine Beltrame, Sébastien Grosjean et Lionel Roux. Dans son communiqué, beIN SPORTS précise que Laurent Bidot et Thomas Ferro Villechaize seront également sur place pour réaliser des séquences inside du tournoi ainsi que des interviews.

Pour rappel, beIN SPORTS, qui célèbre ses 10 ans, diffuse Wimbledon depuis 2014. Pour l’occasion, le journaliste anglais Darren Tulett avait mouillé le maillot en enfilant le costume de « Jardinier en Chef du Tournoi » dans la bande annonce de la chaîne.

Pour cette édition 2022, les joueurs et les joueuses se partageront un prize money de 40,35 millions de livres (environ 47,4M€) dont 2,35M pour les vainqueurs en simples.

