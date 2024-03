Après Uber Eats, le Naming de la Ligue 1 pour McDonald’s dès 2024-2025 ?

Partenaire-Titre de la Ligue 1 depuis la saison 2020-2021, Uber Eats voit son contrat arriver à échéance à la fin de cette saison 23-24.

Depuis quelques mois, on entend « ici et là » que la plateforme de livraison de repas ne renouvellera pas son contrat qui avait été prolongé de 2 saisons contre 16 millions d’euros pour 2022-2023 et 17 millions d’euros pour 2023-2024 selon L’Equipe.

« Le dossier qui est arrivé avec une somme rondelette c’est McDo »

Hier, dans l’émission de RMC « L’After Foot », Daniel Riolo a évoqué la piste Mc Donald’s pour devenir le prochain partenaire-Titre de la la Ligue 1.

« Vincent Labrune a vu la vierge, un dossier a été déposé sur son bureau, venu de tout en haut. Lui en récoltera les fruits mais n’a rien fait pour.. le dossier qui est arrivé avec une somme rondelette c’est McDo. Mc Donald’s n’a pas envie que ça se sache… Ils n’ont pas encore prévu la comm’ pour la malbouffe »

« Ce sera dans les 60 millions d’euros pour 3 saisons » ajoute Daniel Riolo. Au niveau monde, McDonald’s a été l’un des principaux sponsors des Jeux Olympiques avant une rupture d’un commun accord avec le CIO annoncé en 2017.Un contrat de sponsoring qui était évalué à 250 millions de dollars par an, soit 1 milliard de dollars sur le cycle de 4 ans.

"Labrune a vu la vierge, un dossier a été déposé sur son bureau, venu de tout en haut" 🚨 @DanielRiolo donne des infos sur le futur naming de la Ligue 1 pic.twitter.com/sIEyCQf1RQ — After Foot RMC (@AfterRMC) March 4, 2024

«Nous sommes actuellement en discussions actives sur le naming de la Ligue 1 pour les saisons futures. Nous ne ferons aucun commentaire sur d’éventuelles rumeurs et nous communiquerons une fois que les décisions sont finalisées et validées par nos instances » explique la Ligue de Football Professionnel à Foot Mercato.

Mc Donald’s déjà bien présent dans le sponsoring sportif et le football en France

Contacté par Le Figaro, McDonald’s France a déclaré : «Nous ne commentons pas les rumeurs, ni les montants associés. En tant que partenaire privilégié du sport amateur, et du football en particulier, nous sommes naturellement particulièrement sollicités et à l’écoute des opportunités de soutien au sport français»… A suivre donc.

Précisons que McDonald’s est déjà partenaire de nombreux clubs de football professionnels comme le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais ou encore le Racing Club de Lens. Avec le club nordiste, l’enseigne de restauration rapide est notamment visible sur le short des joueurs.

Quand un Naming de McDonald’s dans le sport se fait retoquer

Si l’information McDonald’s x LFP se confirme, il sera évidemment intéressant de suivre le storytelling et les activations qui seront proposées.

Car McDo reste l’emblème de la malbouffe. En 2021, le club de volley de Tours avait annoncé la signature d’un partenariat de Naming avec McDonald’s. Le club devait alors changer de nom et devenir le « McDonald’s Tours volley-ball. Un contrat qui avait été suspendu quelques semaines plus tard par le maire de Tours qui s’est opposé à ce rapprochement. La Ville apporte une subvention de plus de 410 000€ au club (en 2021) et est propriétaire de la salle où évolue le club. Elle a donc pu faire valoir quelques arguments.

Uber Eats futur sponsor maillot au dos du PSG ?

« Uber est en train de négocier les LEDS au Parc des Princes et peut-être le dos du maillot » a ajouté Daniel Riolo sur RMC.

En attendant de savoir officiellement si le Namer de la Ligue 1 changera pour les prochaines saisons, Uber Eats aura proposé quelques activations impactantes comme « GOAT » et la livraison du ballon par des consommateurs. « Fuse a négocié le contrat avec la Ligue de Football Professionnel et nous avons notamment dealé la possibilité d’avoir un livreur du ballon. Lafourmi a travaillé sur le concept créatif et nous avons décidé de proposer l’activation GOAT en partenariat avec l’application Mon Petit Gazon (MPG). Nous avions la contrainte de ne pas proposer le dispositif sur l’application Uber Eats » nous expliquait Bertrand Nadeau, Directeur Général d’Omnicom Media Group, dans une interview en 2021.

