Capifrance se lance dans le sponsoring sportif et devient Partenaire Officiel de la Ligue 1 Uber Eats jusqu’en 2025

Ce matin, la Ligue de Football Professionnel et Capifrance ont officialisé la signature d’un contrat de partenariat jusqu’en 2025.

Dans le cadre de cet accord, Capifrance devient le Partenaire Officiel « immobilier » de la Ligue 1 Uber Eats, de la Ligue 2 BKT et du Trophée des Champions. L’occasion pour le premier réseau de conseillers immobiliers indépendants (3 000 conseillers) de travailler son image de marque et sa notoriété dans l’hexagone.

Pour ce premier contrat significatif dans l’univers du sponsoring sportif, Capifrance a collaboré avec l’agence Sportfive qui l’accompagne dans sa stratégie.

« Le football c’est une semaine sur deux des matchs à domicile et des domiciles, on en vend toute l’année… »

« Au début de l’été dernier, nous avons retravaillé notre stratégie de communication et nous avons décidé pour les années à venir de travailler un axe que nous n’avions jamais exploré jusque là, à savoir le sponsoring sportif » explique Philippe Buyens, Directeur Général Capifrance.

« Une fois ce choix fait, il fallait choisir le sport en question […] Le football s’imposait […] c’est un sport majeur. Ensuite, il fallait choisir l’axe précis. Est-ce que l’on supporte un club, un joueur, un évènement ? […] nous souhaitions avoir une communication récurrente et nous avons choisi d’être partenaire de la LFP ».

Autour de ce partenariat, Capifrance s’offre évidemment, en plus d’une visibilité, des droits marketing et l’opportunité de construire un storytelling dédié à cette nouvelle association. « Il y a une histoire que l’on va raconter. Le football c’est une semaine sur deux des matchs à domicile et des domiciles, on en vend toute l’année… on pense qu’il y a une belle histoire à raconter derrière tout ça » ajoute Philippe Buyens. Sur les premiers visuels partagés, on remarque ainsi la signature « la passion se joue à domicile ».

Par le passé, la Ligue de Football Professionnel a déjà collaboré avec un agence immobilière, Era Immobilier, autour de la défunte Coupe de la Ligue.

Un secteur d’activité de l’immobilier qui investit de plus en plus dans le sponsoring sportif et la communication par le sport ces dernières années.

On pense notamment au récent contrat signé entre IAD et le TOP 14 ou encore l’association entre Century 21 et le Tour de France.

On peut également mettre en avant Human Immobilier qui est devenu sponsor dos du Limoges CSP, en plus d’être partenaire de l’UBB ou encore partenaire-titre (Naming) du tournoi du World Padel Tour de Toulouse dont la première édition a eu lieu en juin.

